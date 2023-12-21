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Происшествия

В Сурске в ДТП пострадали двое детей 7 и 8 лет

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В среду, 20 декабря, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 9:40 около дома № 1 на улице Ленина в Сурске столкнулись два автомобиля: Nissan Teana с 31-летней женщиной за рулем и Chevrolet Klan с 50-летним водителем.

В результате аварии травмы получили два ребенка, находившиеся в салоне Nissan.

8-летнему мальчику потребовалась госпитализация, 7-летней девочке оказали помощь на месте, доставлять ее в медицинское учреждение не понадобилось.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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