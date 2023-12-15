Сетевое издание|18+|Пятница|15 дек 2023|22:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В центре Пензы водитель въехал в столб в попытке не врезаться в такси

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе утром пятницы, 15 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького случилось ДТП с участием такси и легкового автомобиля. В салоне последнего была камера, владелец выложил запись в Сеть.

В центре Пензы водитель въехал в столб в попытке не врезаться в такси

На кадрах видно, как автор ролика движется по первой полосе в сторону Центрального рынка по улице Кирова. Он выезжает на перекресток, когда зеленый свет на светофоре мигает, и в это же время с противоположной стороны появляется машина с символикой такси. Она поворачивает влево, на улицу Максима Горького, и оказывается прямо перед водителем. Тот пытается уйти от столкновения, сдает вправо и врезается в столб со светофором и дорожным знаком.

От удара у машины смялся капот, знак «Пешеходный переход» отлетел от столба и упал на землю.

Пензенцы стали обсуждать маневр таксиста. «Из первого ряда решил развернуться или это мне показалось?» «Не убедился в безопасности и пошел на разворот...» «Да вряд ли он разворачиваться хотел. Он руль крутанул, когда увидел, что в него едут» - написали горожане.

В то же время они сочли, что часть вины есть и на владельце видеорегистратора. «Если смотреть со стороны автора ролика, лично я в таких случаях торможу, а не стараюсь успеть проскочить. По видосу видно: моргает уже зеленый - значит, жди беды», - подчеркнул пензенец.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Сарафанное радио: СОВА ПЕНЗА
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте