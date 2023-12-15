В центре Пензы водитель въехал в столб в попытке не врезаться в такси

15.12.2023 | 20:40

В Пензе утром пятницы, 15 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького случилось ДТП с участием такси и легкового автомобиля. В салоне последнего была камера, владелец выложил запись в Сеть.

На кадрах видно, как автор ролика движется по первой полосе в сторону Центрального рынка по улице Кирова. Он выезжает на перекресток, когда зеленый свет на светофоре мигает, и в это же время с противоположной стороны появляется машина с символикой такси. Она поворачивает влево, на улицу Максима Горького, и оказывается прямо перед водителем. Тот пытается уйти от столкновения, сдает вправо и врезается в столб со светофором и дорожным знаком.

От удара у машины смялся капот, знак «Пешеходный переход» отлетел от столба и упал на землю.

Пензенцы стали обсуждать маневр таксиста. «Из первого ряда решил развернуться или это мне показалось?» «Не убедился в безопасности и пошел на разворот...» «Да вряд ли он разворачиваться хотел. Он руль крутанул, когда увидел, что в него едут» - написали горожане.

В то же время они сочли, что часть вины есть и на владельце видеорегистратора. «Если смотреть со стороны автора ролика, лично я в таких случаях торможу, а не стараюсь успеть проскочить. По видосу видно: моргает уже зеленый - значит, жди беды», - подчеркнул пензенец.