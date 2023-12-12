Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

12.12.2023 | 13:08

УГИБДД опубликовало кадры с места смертельной аварии на автодороге в Каменском районе. ДТП случилось в понедельник, 11 декабря.

Авария унесла жизни трех человек.

По предварительным данным, около 14:00 на 26-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 44-летний мужчина, и Renault Duster с 36-летним автомобилистом.

От полученных травм на месте скончались водитель «десятки» и две его пассажирки, 65-летняя и 41-летняя. Еще одну пассажирку ВАЗа, 7-летнюю девочку, медики госпитализировали.

В больнице оказался и водитель Renault.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по области Сергей Агеев.

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее момент столкновения «десятки» и Renault. Судя по кадрам, водитель иномарки решил обогнать грузовик и для этого выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ВАЗом.