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Происшествия

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

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УГИБДД опубликовало кадры с места смертельной аварии на автодороге в Каменском районе. ДТП случилось в понедельник, 11 декабря.

Авария унесла жизни трех человек.

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

По предварительным данным, около 14:00 на 26-м километре дороги Каменка - Междуречье - Крыловка столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 44-летний мужчина, и Renault Duster с 36-летним автомобилистом.

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

От полученных травм на месте скончались водитель «десятки» и две его пассажирки, 65-летняя и 41-летняя. Еще одну пассажирку ВАЗа, 7-летнюю девочку, медики госпитализировали.

В больнице оказался и водитель Renault.

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по области Сергей Агеев.

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее момент столкновения «десятки» и Renault. Судя по кадрам, водитель иномарки решил обогнать грузовик и для этого выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ВАЗом.

Опубликованы фото с места страшного ДТП в Каменском районе

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Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
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