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Происшествия

В Каменском районе на месте ДТП погибли 3 человека

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В понедельник, 11 декабря, в Каменском районе Пензенской области случилось ДТП, которое унесло жизни трех человек.

В Каменском районе на месте ДТП погибли 3 человека

Около 14:00 на 22-м километре +500 м дороги Каменка - Междуречье - Крыловка столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1979 года рождения и Renault Duster с мужчиной 1987 года рождения за рулем.

«Водитель и две пассажирки ВАЗ-2110 - женщины 1958 и 1982 года рождения - скончались на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Водитель Renault и его пассажирка, 7-летняя девочка, получили травмы и были доставлены в больницы.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - добавили в УГИБДД.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД России
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