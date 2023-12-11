В Каменском районе на месте ДТП погибли 3 человека

В понедельник, 11 декабря, в Каменском районе Пензенской области случилось ДТП, которое унесло жизни трех человек.
Около 14:00 на 22-м километре +500 м дороги Каменка - Междуречье - Крыловка столкнулись ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1979 года рождения и Renault Duster с мужчиной 1987 года рождения за рулем.
«Водитель и две пассажирки ВАЗ-2110 - женщины 1958 и 1982 года рождения - скончались на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Водитель Renault и его пассажирка, 7-летняя девочка, получили травмы и были доставлены в больницы.
«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - добавили в УГИБДД.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀