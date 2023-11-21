Mash: В опрокинувшейся в Мокшанском районе фуре была взрывчатка

21.11.2023 | 17:34

Внутри фуры, которая перевернулась в Мокшанском районе во вторник, 21 ноября, была взрывчатка «Спецсвязи». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

«В результате удара ящики с опасным грузом раскидало по дороге. К счастью, никто не пострадал», - говорится в посте.

ДТП случилось на 573-м километре трассы М-5 около 11:50. Столкнулись Kia Rio под управлением 21-летнего мужчины, большегруз Mercedes, за рулем которого был 29-летний водитель, и FAW с 40-летним шофером.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля FAW, 65-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Опрокинувшаяся фура полностью перекрыла трассу, так что движение по участку оказалось остановлено. Другим водителям пришлось воспользоваться объездом.