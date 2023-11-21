Появились подробности массового ДТП в Мокшанском районе

21.11.2023 | 15:18

В ГИБДД сообщили подробности аварии в Мокшанском районе, в которую попал водитель большегруза. Машина опрокинулась и перекрыла трассу М-5.

По предварительным данным, ДТП случилось около 11:50 на 573-м километре автодороги. Столкнулись Kia Rio под управлением 21-летнего мужчины, большегруз Mercedes, за рулем которого был 29-летний водитель и FAW с 40-летним шофером.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля FAW, 65-летний мужчина, получили травмы и были госпитализированы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В сложных погодных условиях инспекторы ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Подразделения работают круглосуточно.

«Вы можете обратиться к ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы или по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили в Госавтоинспекции.