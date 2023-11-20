На трассе М-5 в Пензе на Volkswagen упал груз с чужой машины

20.11.2023 | 10:08

В Пензе ищут свидетелей двух дорожно-транспортных происшествий, виновники которых пожелали уйти от ответственности.

Аварии последовали одна за другой 11 ноября. Первая зафиксирована в 8:10 напротив дома № 51 на улице Свободы.

«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2104, допустил наезд на деревянный забор с последующим наездом на дерево, после чего скрылся», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Второе ДТП случилось в 9:10 на 636-м километре трассы М-5 в границах областного центра.

«Водитель неустановленного автомобиля не выполнил обязанности по креплению груза, в результате чего произошло его падение на Volkswagen Polo», - уточнили в ГАИ.

Очевидцев попросили позвонить в УГИБДД по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.