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Происшествия

В Пензе маршрутное такси попало в аварию

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Утром субботы, 18 ноября, в Пензе случилась авария с участием пассажирского транспорта.

Фото с места инцидента опубликовано в Сети. На нем видно, что столкнулись «Лада-Калина» и маршрутное такси № 55.

Оба автомобиля стоят посреди проезжей части. На асфальте лежат фрагменты одной из машин, у маршрутки от удара оторвался знак с государственным номером.

«Луначарского. ДТП. Время 9:55», - уточнил автор время и место съемки.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что люди при столкновении не пострадали.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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