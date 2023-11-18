В Пензе маршрутное такси попало в аварию

18.11.2023 | 10:40

Утром субботы, 18 ноября, в Пензе случилась авария с участием пассажирского транспорта.

Фото с места инцидента опубликовано в Сети. На нем видно, что столкнулись «Лада-Калина» и маршрутное такси № 55.

Оба автомобиля стоят посреди проезжей части. На асфальте лежат фрагменты одной из машин, у маршрутки от удара оторвался знак с государственным номером.

«Луначарского. ДТП. Время 9:55», - уточнил автор время и место съемки.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что люди при столкновении не пострадали.