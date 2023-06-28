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Происшествия

На улице Чаадаева на спецтехнику упал столб

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В среду, 28 июня, в Пензе на улице Чаадаева в серьезное ДТП попала спецтехника КамАЗ. Очевидцы сняли на камеру машину, находящуюся в кювете. На кабину упала световая опора.

Кадры появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». Они были сделаны в 17:25.

По всей вероятности, водитель грузовика не справился с управлением, врезался в столб и оказался на обочине. Кабину смяло от удара.

«В аварии никто не пострадал», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

17 мая в Пензе на перекрестке улиц Бакунина и Плеханова в столб врезался автомобиль Kia Rio. Пострадали три девушки, находившиеся в салоне, две из них - 2004 года рождения, одна - 2006-го. Медики госпитализировали их.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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