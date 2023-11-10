Момент ДТП с машиной, деревом и храмом попал на видео

10.11.2023 | 20:03

Появились кадры необычного ДТП в Заречном, где автомобиль врезался сначала в дерево, а затем в храм. Авария случилась в пятницу, 10 ноября, на проспекте Мира.

Момент происшествия попал на видео, запись опубликовали в Сети. На кадрах - легковой автомобиль на большой скорости пролетает через две проезжие части и газон, сносит дерево, а затем приземляется возле храма Иоанна Предтечи.

Очевидцы сообщили, что машина врезалась в строение. Какой ущерб нанесен культовому сооружению, точно не известно, ясно лишь, что оказались сломаны перила.

Скорость, с которой ехал водитель, напугала людей, посмотревших ролик. «Какой ужас, это весь газон перелетел», «Зачем так гонять? Тише едешь, дальше будешь!!!», «Решил самоликвидироваться и напрямую к богу», - написали они.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области предварительно сообщили, что никто из людей в аварии не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Видео Александра Б.