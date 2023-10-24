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Происшествия

В селе Грабово в сгоревшем доме нашли тело мужчины

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В селе Грабово Бессоновского района после тушения пожара в доме на улице Набережной нашли тело 47-летнего мужчины.

Возгорание произошло утром в понедельник, 23 октября. Сигнал пожарным поступил в 7:38. Частный деревянный дом, обложенный кирпичом, выгорел полностью, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Погибший был хозяином жилища.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют следователи. При предварительном осмотре на его теле не нашли никаких повреждений, кроме термического воздействия.

Чтобы точно выяснить причину гибели сельчанина, проведут судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

18 октября в Кузнецке случился пожар на 7-м этаже дома № 109 на ул. Белинского. После его ликвидации нашли тело местного жителя 1986 года рождения. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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