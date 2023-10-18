Названа предварительная причина смертельного пожара в Кузнецке

В Кузнецке следователи проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины при пожаре в квартире на 7-м этаже дома № 109 на ул. Белинского. Он случился в ночь на среду, 18 октября.
Уточнен возраст погибшего - это местный житель 1986 года рождения (первоначально проходила информация, что 1983-го).
В квартире выгорела комната площадью 18 кв. м, уточнили в областном ГУ МЧС. Мужчину нашли после того, как потушили пламя.
«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Предварительная версия, по какой причине случился пожар, есть - неосторожное обращение с огнем при курении.
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