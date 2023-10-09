В Городищенском районе перевернулся ВАЗ с компанией молодых людей

09.10.2023 | 11:00

В ДТП в Городищенском районе пострадала компания молодых людей. Подробности аварии, которая произошла утром 8 октября, рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 7:00 на 678-м километре трассы М-5 19-летний водитель ВАЗ-2107 вылетел с дороги в кювет. Автомобиль врезался в опору и опрокинулся.

Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен автомобиль, лежащий на крыше за обочиной. Кузов сильно деформирован.

В аварии пострадали 4 человека.

«Водитель и пассажир ВАЗа, мужчина 2003 года рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще два пассажира, мужчины 2003 и 2002 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.