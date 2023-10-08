В Городищенском районе перевернулся автомобиль

08.10.2023 | 09:45

На трассе М-5 в Городищенском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля. По словам очевидца, водитель уснул за рулем.

Снимки последствий аварии опубликовали в соцсети «ВКонтакте» утром в воскресенье, 8 октября. На них запечатлена машина, лежащая на крыше в кювете. Кузов сильно деформирован.

Водитель съехал с дороги, автомобиль перевернулся, столкнулся со столбом, в машине находились пять пассажиров, все живы, рассказал в соцсети очевидец.

Он добавил, что у автомобилиста сломана нога.

Пока официальной информации о происшествии нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

7 октября в областном центре с моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина, упал легковой автомобиль. Пензенцы сообщили, что в аварии погибли два человека.