На Привокзальной площади в Пензе на глазах прохожих умерла женщина

21.09.2023 | 11:48

В среду, 20 сентября, на Привокзальной площади в Пензе случилась трагедия - на глазах прохожих умерла 55-летняя женщина. Ей стало плохо на улице.

По информации СУ СК РФ по Пензенской области, это произошло между 17:00 и 18:00.

Видео с места случившегося появилось в Сети в тот же вечер. На кадрах запечатлены полицейские и врачи, борющиеся за жизнь лежащей на асфальте горожанки.

Спасти женщину не удалось.

9 сентября на улице Карпинского за рулем автомобиля в пути внезапно скончался водитель.

21 августа в торговом центре «Горизонт» на улице Кижеватова в Пензе умер 74-летний покупатель.