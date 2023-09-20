В Пензе на улице Аустрина опрокинулся грузовик со свиньями

20.09.2023 | 15:56

В среду, 20 сентября, на развязке на улице Аустрина в Пензе произошла авария с участием грузового автомобиля. Кадрами с места ДТП с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился читатель.

Водитель большегруза не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, упав на отбойник.

В кузове находился живой груз - свиньи. Часть животных разбежалась, другая осталась внутри.

Кабину грузовика сильно покорежило. Шофер, вероятно, пострадал. Чтобы извлечь его из салона, привлекли спасателей.

Официальной информации о случившемся пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.