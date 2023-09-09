В Пензенском районе фура слетела в кювет

09.09.2023 | 11:01

Утром в субботу, 9 сентября, на трассе Тамбов - Пенза большегруз попал в аварию.

Фото с места ДТП, сделанное в 10:27, размещено в соцсети «ВКонтакте». Очевидец указал, что оно произошло в районе СНТ «Сурские зори» в Пензенском районе.

На кадрах видно, что грузовик MAN съехал в кювет и перевернулся. Рядом - фрагменты ограждения дорожного полотна.

О пострадавших в посте не сообщается.

22 августа в Пензе случилось массовое ДТП: столкнулись 13 автомобилей, в том числе 3 фуры. Одна из них врезалась в машины, ожидавшие зеленого сигнала светофора, снося все на своем пути.