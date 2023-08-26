В Башмакове молодой мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП

26.08.2023 | 12:27

В ночь на пятницу, 25 августа, в рабочем поселке Башмаково случилось ДТП, в котором один человек погиб, второй получил травмы.

По предварительной информации, в 2:00 напротив дома № 65 на улице Октябрьской 25-летний водитель мотоцикла Senke-250 врезался в опору линии электропередач.

Мотоциклист скончался на месте аварии. Его 23-летний пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями.

«Сотрудники полиции выявляют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

20 августа в Вадинском районе при столкновении мотоцикла Omega и КамАЗа погиб 48-летний мотоциклист. В июле в Иссинском районе 16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, которым управляла 20-летняя девушка. Несовершеннолетнего водителя госпитализировали с травмами.