Пензенцы сообщили о ДТП на трассе М-5 с участием 13 машин

Во вторник, 22 августа, в Пензе на участке трассы М-5 в районе дома № 54а на улице Ульяновской случилось массовое ДТП. По сообщению очевидцев, столкнулись 13 машин.
Кадры с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте».
Участниками аварии стали водители, которые двигались в обоих направлениях - в город и обратно. В ДТП попали двое шоферов, управлявших большегрузами. Одну из легковушек зажало между прицепом и ограждением. Другие автомобили получили серьезные повреждения.
Несколько полос движения оказались перекрыты.
Очевидцы сообщили о двух пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели.
Официальной информации о происшествии пока нет.
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