Пензенцы сообщили о ДТП на трассе М-5 с участием 13 машин

22.08.2023 | 13:26

Во вторник, 22 августа, в Пензе на участке трассы М-5 в районе дома № 54а на улице Ульяновской случилось массовое ДТП. По сообщению очевидцев, столкнулись 13 машин.

Кадры с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте».

Участниками аварии стали водители, которые двигались в обоих направлениях - в город и обратно. В ДТП попали двое шоферов, управлявших большегрузами. Одну из легковушек зажало между прицепом и ограждением. Другие автомобили получили серьезные повреждения.

Несколько полос движения оказались перекрыты.

Очевидцы сообщили о двух пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели.

Официальной информации о происшествии пока нет.