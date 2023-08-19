На улицу Луначарского к месту ДТП прибыли 2 бригады скорой помощи

19.08.2023 | 13:43

В субботу, 19 августа, в Пензе случилось жесткое ДТП в районе автовокзала.

Фото и видеозапись с места происшествия размещены в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что на улице Луначарского столкнулись два легковых автомобиля.

У одной из машин передняя часть превратилась в груду железа.

Место аварии окружили зрители, которые взволнованно обсуждают происходящее. На проезжей части видно два автомобиля скорой помощи и машину ДПС.

Судя по кадрам, медики осматривают участников аварии; каталки для транспортировки пострадавших уже готовы.

Машины, столкнувшиеся на дороге, обследуют сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.