На улицу Луначарского к месту ДТП прибыли 2 бригады скорой помощи

В субботу, 19 августа, в Пензе случилось жесткое ДТП в районе автовокзала.
Фото и видеозапись с места происшествия размещены в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что на улице Луначарского столкнулись два легковых автомобиля.
У одной из машин передняя часть превратилась в груду железа.
Место аварии окружили зрители, которые взволнованно обсуждают происходящее. На проезжей части видно два автомобиля скорой помощи и машину ДПС.
Судя по кадрам, медики осматривают участников аварии; каталки для транспортировки пострадавших уже готовы.
Машины, столкнувшиеся на дороге, обследуют сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.
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