Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|12:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

После ДТП в Неверкинском районе мужчина умер по дороге в больницу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 15 августа, в Неверкинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным, в 21:20 на 9-м километре дороги Неверкино - Карнавар опрокинулась на проезжую часть «Лада-Гранта», которой управлял 58-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля скончался в карете скорой медицинской помощи», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В этот же день в Нижнеломовском районе случилась автокатастрофа: столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Все трое водителей погибли, а двух пассажиров легковушки - 49-летнюю женщину и 16-летнего подростка - госпитализировали с травмами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте