После ДТП в Неверкинском районе мужчина умер по дороге в больницу

16.08.2023 | 10:33

Во вторник, 15 августа, в Неверкинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным, в 21:20 на 9-м километре дороги Неверкино - Карнавар опрокинулась на проезжую часть «Лада-Гранта», которой управлял 58-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля скончался в карете скорой медицинской помощи», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В этот же день в Нижнеломовском районе случилась автокатастрофа: столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Все трое водителей погибли, а двух пассажиров легковушки - 49-летнюю женщину и 16-летнего подростка - госпитализировали с травмами.