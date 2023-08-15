Появились кадры с места смертельного ДТП в Нижнеломовском районе

15.08.2023 | 17:11

Госавтоинспекция обнародовала кадры с места смертельного ДТП в Нижнеломовском районе. В нем погибло три человека, двое получили травмы.

Трагедия случилась во вторник, 15 августа, на 559-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Столкнулись фура Volvo с полуприцепом с 49-летним мужчиной за рулем, большегруз Isuzu с 40-летним водителем и автомобиль Kia Sportage под управлением 55-летнего мужчины.

Все три водителя скончались на месте от полученных травм.

Пассажиры легковушки - 49-летняя женщина и 16-летний подросток - госпитализированы с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.