В Лунинском районе ребенок утонул в Суре вместе с отцом

14.08.2023 | 15:21

В Пензенской области вместе с 48-летним отцом утонул 12-летний мальчик. Трагедия случилась днем в субботу, 12 августа, рядом с селом Иванырс Лунинского района.

Мужчина и подросток купались в Суре в необорудованном месте.

Тела утонувших были обнаружены. Следователи осмотрели место происшествия. Точные причины гибели отца и сына установят судебно-медицинские экспертизы.

По факту смерти несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего и взрослого, причин и условий произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.