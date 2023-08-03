В Пензенской области два подростка-водителя попали в ДТП

В среду, 2 августа, в Пензенской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. В обоих случаях подростки управляли двухколесными транспортными средствами.
Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Первый инцидент случился в селе Поим Белинского района. В 12:40 у дома № 1 на улице Советской столкнулись грузовая «Газель», за рулем которой находился 56-летний шофер, и мопед Zodiak с 13-летним седоком.
Юного водителя госпитализировали с травмами.
Другое ДТП случилось в Пензе. В 19:10 у дома № 106 на улице Окружной 16-летний велосипедист наехал на 46-летнюю женщину.
Пострадавшая получила телесные повреждения и оказалась на лечении в больничном стационаре.
Причины и обстоятельства обоих происшествий устанавливают специалисты.
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