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Происшествия

В Пензенской области два подростка-водителя попали в ДТП

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В среду, 2 августа, в Пензенской области произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. В обоих случаях подростки управляли двухколесными транспортными средствами.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Первый инцидент случился в селе Поим Белинского района. В 12:40 у дома № 1 на улице Советской столкнулись грузовая «Газель», за рулем которой находился 56-летний шофер, и мопед Zodiak с 13-летним седоком.

Юного водителя госпитализировали с травмами.

Другое ДТП случилось в Пензе. В 19:10 у дома № 106 на улице Окружной 16-летний велосипедист наехал на 46-летнюю женщину.

Пострадавшая получила телесные повреждения и оказалась на лечении в больничном стационаре.

Причины и обстоятельства обоих происшествий устанавливают специалисты.

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