Появились кадры с места смертельной аварии на трассе М-5 в Пензе

25.07.2023 | 16:46

Пензенская Госавтоинспекция обнародовала кадры с места смертельной аварии, случившейся поздним вечером в понедельник, 24 июля, на трассе М-5 в границах областного центра.

Предварительно установлено, что в 23:05 на 624-м километре 54-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом Schmitz сбил женщину.

Женщина ударилась о правую переднюю сторону автомобиля, ее отбросило на несколько метров. От полученных травм пострадавшая скончалась.

На проезжей части остались ботинок и косметичка с чеками и записками.

Личность погибшей устанавливается. В обстоятельства и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.