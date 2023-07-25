Появились кадры с места смертельной аварии на трассе М-5 в Пензе

Пензенская Госавтоинспекция обнародовала кадры с места смертельной аварии, случившейся поздним вечером в понедельник, 24 июля, на трассе М-5 в границах областного центра.
Предварительно установлено, что в 23:05 на 624-м километре 54-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом Schmitz сбил женщину.
Женщина ударилась о правую переднюю сторону автомобиля, ее отбросило на несколько метров. От полученных травм пострадавшая скончалась.
На проезжей части остались ботинок и косметичка с чеками и записками.
Личность погибшей устанавливается. В обстоятельства и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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