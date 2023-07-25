В Пензе под колесами фуры Volvo погибла неизвестная женщина

25.07.2023 | 11:53

Поздним вечером в понедельник, 24 июля, в Октябрьском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 23:05 на 624-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» 54-летний шофер грузовика Volvo с полуприцепом Schmitz наехал на женщину.

Она скончалась месте происшествия. Личность погибшей устанавливается.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП выясняют сотрудники полиции.