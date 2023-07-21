В Пензенском районе два большегруза улетели в кювет

На трассе в Пензенском районе, недалеко от села Константиновка, столкнулись два большегруза. ДТП случилось днем в пятницу, 21 июля, рядом с поворотом на полигон.
Кадрами с места аварии поделились очевидцы в соцсетях. На них видно, что обе машины - фура и грузовик, похожий на военный, - съехали в кювет. Людей рядом нет.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, автомобили получили механические повреждения.
Ранее в Нижнем Ломове фура вылетела с дороги в кювет и развалилась на части.
45-летнего водителя доставили в больницу.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀