В Пензенском районе два большегруза улетели в кювет

21.07.2023 | 16:06

На трассе в Пензенском районе, недалеко от села Константиновка, столкнулись два большегруза. ДТП случилось днем в пятницу, 21 июля, рядом с поворотом на полигон.

Кадрами с места аварии поделились очевидцы в соцсетях. На них видно, что обе машины - фура и грузовик, похожий на военный, - съехали в кювет. Людей рядом нет.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, автомобили получили механические повреждения.

Ранее в Нижнем Ломове фура вылетела с дороги в кювет и развалилась на части.

45-летнего водителя доставили в больницу.