В Каменском районе при пожаре погиб 34-летний мужчина

14.07.2023 | 17:55

В Каменском районе пожар унес жизнь 34-летнего мужчины.

ЧП случилось ранним утром в четверг, 13 июля, в доме на улице Студенецкой села Федоровка. Прибывшие на место спасатели потушили огонь и обнаружили в комнате труп человека.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и случившегося возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.