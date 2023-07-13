В Бековском районе задержали водителя, покалечившего двух детей

13.07.2023 | 13:08

В Бековском районе возбудили уголовное дело после «пьяного» ДТП, в котором пострадали дети. 36-летний мужчина не имел водительских прав, сел за руль мопеда нетрезвым и взял пассажиров, мальчиков 9 и 10 лет.

Авария случилась 11 июля в поселке Сахзавод, напротив дома № 17 на улице Центральной. Водитель врезался в бордюр, мопед опрокинулся. Ни на мужчине, ни на детях не было шлемов.

Мальчики получили травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, медики госпитализировали их. Сам водитель не оказал им помощи и скрылся с места ДТП.

«Мужчина задержан. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии и закрепляют доказательственную базу.