В микрорайоне Маньчжурия сгорел деревянный дом

12.07.2023 | 16:07

В среду, 12 июля, в микрорайоне Маньчжурия случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 14:43.

В Планетном проезде огонь охватил частный деревянный дом.

«Выгорело внутри на площади 50 кв. м, и частично сгорела кровля», - уточнили в пресс-службе управления.

На тушение выехали 11 человек личного состава с привлечением трех спецмашин.

Никто из людей не пострадал. Причина пожара и все обстоятельства произошедшего будут установлены во время проверки.