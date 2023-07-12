В микрорайоне Маньчжурия сгорел деревянный дом

В среду, 12 июля, в микрорайоне Маньчжурия случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 14:43.
В Планетном проезде огонь охватил частный деревянный дом.
«Выгорело внутри на площади 50 кв. м, и частично сгорела кровля», - уточнили в пресс-службе управления.
На тушение выехали 11 человек личного состава с привлечением трех спецмашин.
Никто из людей не пострадал. Причина пожара и все обстоятельства произошедшего будут установлены во время проверки.
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