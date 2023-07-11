В квартире на улице Свердлова обнаружили труп мужчины

11.07.2023 | 12:29

В понедельник, 10 июля, сотрудников пожарно-спасательного центра вызвали на улицу Свердлова в Пензе. Их попросили помочь полицейским попасть в квартиру, где находился труп мужчины.

Спасатели пробрались в жилище через окно и открыли дверь стражам порядка, сообщили в ППСЦ.

В квартире находилось тело хозяина - мужчины 1953 года рождения.

«Погибший проживал один. Телесных повреждений при осмотре не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту смерти горожанина организована доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.