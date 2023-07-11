В квартире на улице Свердлова обнаружили труп мужчины

В понедельник, 10 июля, сотрудников пожарно-спасательного центра вызвали на улицу Свердлова в Пензе. Их попросили помочь полицейским попасть в квартиру, где находился труп мужчины.
Спасатели пробрались в жилище через окно и открыли дверь стражам порядка, сообщили в ППСЦ.
В квартире находилось тело хозяина - мужчины 1953 года рождения.
«Погибший проживал один. Телесных повреждений при осмотре не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По факту смерти горожанина организована доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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