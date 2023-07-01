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Происшествия

В Заречном военный грузовик снес световую опору

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В субботу, 1 июля, в закрытом городе Пензенской области произошла серьезная авария.

Кадры с места происшествия опубликованы в телеграм-канале «Zаречный v теме». На них запечатлены опрокинувшийся военный грузовик и рухнувший бетонный столб, развалившийся от удара на части.

Рядом с машиной - несколько мужчин в камуфляже.

Также видно, что к месту аварии подъехали несколько карет скорой помощи и пожарные машины. Люди в спецодежде спасателей осматривают грузовик.

«Улица Литке», - обозначил автор место происшествия.

Комментаторы уточнили, что перевернулся военный ГАЗ. О пострадавших не сообщается.

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Источник — видео t.me/zar_info58
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