В Заречном военный грузовик снес световую опору

В субботу, 1 июля, в закрытом городе Пензенской области произошла серьезная авария.
Кадры с места происшествия опубликованы в телеграм-канале «Zаречный v теме». На них запечатлены опрокинувшийся военный грузовик и рухнувший бетонный столб, развалившийся от удара на части.
Рядом с машиной - несколько мужчин в камуфляже.
Также видно, что к месту аварии подъехали несколько карет скорой помощи и пожарные машины. Люди в спецодежде спасателей осматривают грузовик.
«Улица Литке», - обозначил автор место происшествия.
Комментаторы уточнили, что перевернулся военный ГАЗ. О пострадавших не сообщается.
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