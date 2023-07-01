В Заречном военный грузовик снес световую опору

01.07.2023 | 12:46

В субботу, 1 июля, в закрытом городе Пензенской области произошла серьезная авария.

Кадры с места происшествия опубликованы в телеграм-канале «Zаречный v теме». На них запечатлены опрокинувшийся военный грузовик и рухнувший бетонный столб, развалившийся от удара на части.

Рядом с машиной - несколько мужчин в камуфляже.

Также видно, что к месту аварии подъехали несколько карет скорой помощи и пожарные машины. Люди в спецодежде спасателей осматривают грузовик.

«Улица Литке», - обозначил автор место происшествия.

Комментаторы уточнили, что перевернулся военный ГАЗ. О пострадавших не сообщается.