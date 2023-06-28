В Пензе ищут водителя, сбившего пешехода на улице Стасова

28.06.2023 | 08:43

Сотрудники полиции ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе 24 мая.

По предварительным данным, в 21:20 напротив дома № 14 на улице Стасова водитель неустановленного транспортного средства наехал на 34-летнего пешехода.

Виновник ДТП не оказал пострадавшему помощь, а, напротив, скрылся с места аварии.

«Убедительно просим свидетелей позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обращаются к пензенцам сотрудники УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда автомобилисты, сбившие людей, уезжают. Такое ЧП, к примеру, произошло 30 марта на улице Ворошилова, где под колесами автомобиля оказался 58-летний мужчина.