В Иссинском районе «Беларус» наехал на тракториста и врезался в МАЗ

В пятницу, 28 апреля, в Иссинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием самоходной техники.
По предварительным данным, в 21:15 на полевой дороге Архаровка - Дмитриевка 61-летний водитель трактора «Беларус-1523» вышел из кабины. При этом он не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.
Трактор самопроизвольным образом откатился и наехал сначала на тракториста, а затем - на грузовик МАЗ.
«В результате происшествия водитель трактора получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀