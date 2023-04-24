Лежит посреди дороги: пензенцы сообщили о ДТП с мотоциклистом

24.04.2023 | 16:21

В понедельник, 24 апреля, напротив дома № 94 на улице Аустрина в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла и легковой машины.

Снимки с места происшествия появились в Telegram-канале пензенских автомобилистов. По словам очевидцев, авария случилась около 15:40. Мотоциклист столкнулся с Skoda.

От удара у двухколесного транспорта оказалась разбита передняя часть. Водителя отбросило далеко от места столкновения, он остался лежать посреди проезжей части. Очевидцы написали, что он потерял сознание.

Мотоцикл запечатлели стоящим задним колесом вверх возле капота Skoda. Фото разместили в Telegram-канале «Пенза Новости».

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону, участниками аварии стали 34-летняя женщина, управлявшая Skoda, и 26-летний мотоциклист за рулем Kawasaki. Медики доставили его в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

10 апреля на улице Набережная реки Мойки в Пензе водитель Renault Logan сбил 16-летнего мотоциклиста. Медики на месте оказали помощь юноше, госпитализация не потребовалось.