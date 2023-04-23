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Происшествия

Из дома на ул. Кижеватова пришлось эвакуировать 10 человек

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В воскресенье, 23 апреля, в многоэтажке на улице Кижеватова в Пензе загорелась квартира. О ЧП в соцсетях сообщили очевидцы.

Они рассказали, что пожар случился в доме № 24. На место оперативно прибыли спасатели и приступили к ликвидации огня.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Вызов пожарным поступил в 10:48. Очаг возгорания находился в квартире на 2-м этаже. Пламя охватило площадь в 30 кв. м. Его ликвидировали 13 спасателей, прибывших на трех спецмашинах.

Из подъезда эвакуировали 10 человек. В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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