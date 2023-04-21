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Происшествия

Под Нижним Ломовом автомобиль ГИБДД слетел с дороги после аварии

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В пятницу, 21 апреля, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГИБДД.

По предварительным данным, в 11:20 на 532-м км трассы М-5 столкнулись патрульная «Лада Гранта», которой управлял 35-летний сотрудник, и Renault Logan с 33-летним водителем.

После удара спецавто слетело с дороги и застыло на откосе в полувертикальном положении. Вторая машина остановилась на краю перпендикулярно проезжей части.

«В результате происшествия водитель автомобиля Renault, водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1989 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На месте работают сотрудники полиции. По факту аварии уже проводится проверка, в ходе которой установят причины ДТП.

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Источник — видео t.me/sova_penza58
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