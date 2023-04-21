Сетевое издание|18+|Пятница|21 апр 2023|20:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Пенсионерка рассказала о попытке спасти мужчину от гибели в Суре

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение, что с берега Суры в реку спустился неизвестный мужчина. По словам очевидцев, он даже проплыл немного, а что с ним стало дальше, остается только догадываться.

Утром местные жители заметили у кромки воды странного человека.

«На корточках, копается, копается, голову поднимет, я говорю: «Давай ползи сюда, выползай». Он не реагировал вообще. Лет, наверное, 35», - предположила жительница Пензы Валентина Баранова.

Водолаз в снаряжении обследовал дно в том месте, где видели неизвестного в последний раз в реке.

Поиски пропавшего продлились недолго. В нескольких метрах от берега обнаружили тело - его не успело снести вниз по течению.

«К сожалению, с наступлением весеннего периода на территории Пензенской области продолжаются происшествия на водных объектах. Сейчас поступило сообщение о гибели мужчины на воде. Это уже четвертое зарегистрированное происшествие», - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

По его словам, рыбаков среди утонувших нет. Личность погибшего устанавливается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте