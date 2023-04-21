Пенсионерка рассказала о попытке спасти мужчину от гибели в Суре

21.04.2023 | 18:31

В Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение, что с берега Суры в реку спустился неизвестный мужчина. По словам очевидцев, он даже проплыл немного, а что с ним стало дальше, остается только догадываться.

Утром местные жители заметили у кромки воды странного человека.

«На корточках, копается, копается, голову поднимет, я говорю: «Давай ползи сюда, выползай». Он не реагировал вообще. Лет, наверное, 35», - предположила жительница Пензы Валентина Баранова.

Водолаз в снаряжении обследовал дно в том месте, где видели неизвестного в последний раз в реке.

Поиски пропавшего продлились недолго. В нескольких метрах от берега обнаружили тело - его не успело снести вниз по течению.

«К сожалению, с наступлением весеннего периода на территории Пензенской области продолжаются происшествия на водных объектах. Сейчас поступило сообщение о гибели мужчины на воде. Это уже четвертое зарегистрированное происшествие», - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

По его словам, рыбаков среди утонувших нет. Личность погибшего устанавливается.