В Белинском районе при столкновении иномарок погибла пенсионерка

29.03.2023 | 11:05

Во вторник, 28 марта, в Белинском районе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погиб один человек, трое оказались в больнице.

По предварительным данным, ДТП случилось в 7:20 на 14-м километре дороги Тамбов - Пенза - Белинский - Тамала.

Участниками стали 64-летний водитель Fiat Albea и 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda 3.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Fiat, женщина 1939 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Травмы получили оба водителя, а также 66-летняя пассажирка Fiat. Медики госпитализировали их.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.