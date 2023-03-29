В Белинском районе при столкновении иномарок погибла пенсионерка

Во вторник, 28 марта, в Белинском районе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погиб один человек, трое оказались в больнице.
По предварительным данным, ДТП случилось в 7:20 на 14-м километре дороги Тамбов - Пенза - Белинский - Тамала.
Участниками стали 64-летний водитель Fiat Albea и 36-летний мужчина, управлявший автомобилем Mazda 3.
«В результате происшествия пассажир автомобиля Fiat, женщина 1939 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Травмы получили оба водителя, а также 66-летняя пассажирка Fiat. Медики госпитализировали их.
Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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