В ДТП с участием Toyota Land Cruiser погибли 4 человека

27.03.2023 | 01:05

Вечером в воскресенье, 26 марта, в Сердобском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП. Погибли 4 человека.

В 18:10 на 46-м километре дороги между трассой Тамбов - Пенза и р. п. Беково столкнулись Toyota Land Cruiser и Lada.

Водитель отечественного автомобиля (мужчина 2002 года рождения) и три его пассажира (мужчины 1995 и 2004 годов рождения, женщина 1999 года рождения) скончались на месте ДТП, сообщили в УГИБДД.

Водитель и пассажир иномарки (мужчина 1976 года рождения и женщина 1975-го) получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.