После ДТП у Новозападного кладбища в больницу забрали двух человек

22.03.2023 | 16:41

В среду, 22 марта, в Пензе в ДТП у Новозападного кладбища пострадали два человека. Авария произошла около 15:00.

По предварительным данным, напротив дома № 187 на улице Карпинского столкнулись Nissan Almera с 44-летним мужчиной за рулем и Chevrolet Niva, которой управлял 37-летний водитель.

Последствия аварии попали в объектив видеокамеры. Кадрами поделился пользователь соцсети «ВКонтакте». Передняя часть Niva разбита, покорежило капот у Nissan.

«В результате ДТП травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.