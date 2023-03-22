На проспекте Победы на остановке сгорела «Газель»

Утром в среду, 22 марта, в Пензе на проспекте Победы вспыхнул микроавтобус «Газель». ЧП случилось на остановке «Универсам № 173».
На фото, размещенном в telegram-канале «Пенза Новости», видно машину, от которой валит дым. Рядом с ней работают пожарные.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о загоревшемся микроавтобусе поступила спасателям в 5:01. На ликвидацию пламени отправились 12 человек на двух спецавтомобилях.
Пламя уничтожило моторный отсек «Газели» и частично салон. В ЧП никто не пострадал.
«Причина пожара устанавливается», - добавили в МЧС.
6 мая 2022 года на улице Циолковского в Пензе задымилась новая маршрутка № 25. Очагом являлось пространство под капотом. На место прибыли скорая и пожарные. В ЧП никто не пострадал.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀