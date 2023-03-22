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Происшествия

На проспекте Победы на остановке сгорела «Газель»

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Утром в среду, 22 марта, в Пензе на проспекте Победы вспыхнул микроавтобус «Газель». ЧП случилось на остановке «Универсам № 173».

На фото, размещенном в telegram-канале «Пенза Новости», видно машину, от которой валит дым. Рядом с ней работают пожарные.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о загоревшемся микроавтобусе поступила спасателям в 5:01. На ликвидацию пламени отправились 12 человек на двух спецавтомобилях.

Пламя уничтожило моторный отсек «Газели» и частично салон. В ЧП никто не пострадал.

«Причина пожара устанавливается», - добавили в МЧС.

6 мая 2022 года на улице Циолковского в Пензе задымилась новая маршрутка № 25. Очагом являлось пространство под капотом. На место прибыли скорая и пожарные. В ЧП никто не пострадал.

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Источник — фото t.me/penza_novosti
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