На Бугровке автомобиль такси оказался в кювете

22.03.2023 | 10:44

В среду, 22 марта, на улице Кольцова на Бугровке в аварию попал автомобиль с символикой «Яндекс.Такси». Водитель вылетел с дороги.

О ДТП сообщили в соцсети «ВКонтакте». Водители опубликовали кадры, сделанные на месте происшествия в 7:50. В объектив попало такси, съехавшее в кювет, и темный автомобиль Renault, с которым, видимо, и произошло столкновение.

Пользователи предупредили, что на этом участке улицы собирается пробка.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в аварии никто не пострадал.

10 марта в Пензе на улице Кижеватова столкнулись такси Datsun on-DO и автомобиль Lexus. Datsun on-DO вылетел в кювет и опрокинулся, водитель погиб на месте, а его 37-летнюю пассажирку доставили в больницу.