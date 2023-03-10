В ДТП на улице Кижеватова в Пензе погиб водитель такси

10.03.2023 | 14:43

В пятницу, 10 марта, на улице Кижеватова в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием такси.

Предварительно установлено, что в 13:20 напротив дома № 9 столкнулись два автомобиля: Datsun on-DO (личность водителя не установлена) и Lexus под управлением 41-летнего мужчины.

После удара первая машина вылетела в кювет и опрокинулась. От травм таксист скончался на месте.

«Пассажир автомобиля, женщина 1985 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Будет она госпитализирована или отпущена, станет известно позднее», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована проверка.