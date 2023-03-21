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Происшествия

В Пензе начали проверку по факту гибели женщины на ул. Чаадаева

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В Пензе во вторник, 21 марта, на улице Чаадаева случился пожар, который унес жизнь 66-летней женщины.

Установлено, что возгорание произошло около 8:21 в квартире на первом этаже дома. После ликвидации пламени обнаружили погибшую хозяйку.

На ее теле не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Очаг пожара располагался на кухне. Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

По факту гибели женщины организовали проверку. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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