В Пензе на заправке случилось ДТП с участием трех авто

13.03.2023 | 15:44

В понедельник, 13 марта, на заправке на выезде из Пензы, вблизи Ахунского переезда, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Предварительно установлено, что в 14:20 напротив дома № 7а на улице Кордон Сурка столкнулись Hyundai, «Лада-Калина» и Nissan Terrano.

Первой машиной управляла 32-летняя женщина, второй - 22-летний мужчина, третья была просто припаркована.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка (девушка) отечественного авто. Их доставили в больницу с травмами.

«По факту ДТП сейчас проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.