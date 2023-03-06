В Кузнецком районе мужчина погиб в ДТП с грузовиком

В Кузнецком районе авария унесла жизнь 47-летнего водителя. Мужчина управлял автомобилем Audi 100 и столкнулся с грузовиком.
ДТП случилось 4 марта около 5:25 на 761-м километре трассы М-5.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем грузовика находился 43-летний мужчина. После столкновения медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Водитель Audi получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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