В Кузнецком районе мужчина погиб в ДТП с грузовиком

06.03.2023 | 12:12

В Кузнецком районе авария унесла жизнь 47-летнего водителя. Мужчина управлял автомобилем Audi 100 и столкнулся с грузовиком.

ДТП случилось 4 марта около 5:25 на 761-м километре трассы М-5.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем грузовика находился 43-летний мужчина. После столкновения медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Водитель Audi получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.