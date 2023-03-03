Водитель «Нивы» доставлен в больницу с места ДТП под Городищем

03.03.2023 | 11:45

В пятницу, 3 марта, ранним утром в Пензенской области случилось серьезное ДТП. Информация об этом появилась в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном фото запечатлены две разбитые машины, у одной из которых разбита передняя часть, а также два автомобиля скорой помощи.

В Сети сообщается, что погибших нет, но с места ДТП в пензенскую больницу № 6 доставлены двое пострадавших с травмами различной степени тяжести.

Информацию об аварии уточнили в Госавтоинспекции. По данным ведомства, в учреждение здравоохранения попал лишь один человек.

По предварительным данным, в 5:45 на 4-м километре автодороги Городище – Шемышейка столкнулись «Лада-Веста», которой управлял 27-летний водитель, и «Нива», за рулем которой находился 55-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель «Нивы» доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.