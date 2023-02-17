На улице ИТР в Пензе водитель задел пешехода на узкой дороге

17.02.2023 | 09:03

Днем в четверг, 16 января, на улице ИТР в Заводском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, попавшее на видео.

Женщина-пешеход шла по обочине узкой дороги, на которой не так-то просто разъехаться двум водителям, движущимся во встречном направлении.

Как раз в подобный момент и случилась авария: женщина оказалась на участке, где пересеклись два автомобиля, и места ей уже не осталось.

Машина, ехавшая попутно с пешеходом, задела его правой передней частью. Женщина упала, но быстро встала, отряхнулась и начала беседовать с вышедшим из авто человеком.

«Насколько я знаю, там есть тротуар, а человек идет по проезжей части, плюс там еще дорога от снега не очищается, она узкая», «Зачем ехать в человека?», «Даже на такой скорости умудряются зацепить... притормози, пропусти встречку и объехай пешика...», «Посигналить было никак!? Или мы идем по дороге и в наушниках? Ну или подождать пару секунд и объехать!», «А про тормоз водитель, видимо, не знает... Ну и пешеходу, идя по проезжей части, стоило пооглядываться», - высказались пензенцы, обсуждая в Сети аварию.