На улице Аустрина в ДТП пострадали три пассажирки маршрутки

13.02.2023 | 13:22

В понедельник, 13 февраля, на улице Аустрина в Пензе проезжую часть не поделили две «Газели» - грузовая и пассажирская.

Кадры с места ДТП опубликовали в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Машины (одна из них - маршрутка № 5) столкнулись поблизости от магазина «Домино» практически лоб в лоб.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, по предварительным данным, авария произошла в 11:40.

За рулем грузовой «Газели» был 34-летний мужчина, маршруткой управлял 37-летний шофер.

В аварии пострадали три пассажирки маршрутки. Женщин 1963 и 1996 года рождения медики доставили в больницу, женщине 1952-го помощь оказали на месте, госпитализация ей не потребовалась.

По факту происшествия проводится проверка.

Вечером 16 января ДТП с участием маршрутки случилось на улице Рахманинова - столкнулись «Лада» и «Газель». Пострадали пять человек: оба водителя и трое пассажиров маршрутки.